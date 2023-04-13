В Рязанской области ГИБДД остановили три машины, водители которых задолжали 300 тысяч рублей

В Рязанской области 12 апреля рязанские ГИБДД и УФССП провели рейд по должникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители остановили три машины, водители которых задолжали более 290 тысяч рублей. Их привлекли к ответственности.

Кроме того, сотрудники выявили семь автомобилей с прекращенной регистрацией и одно незарегистрированное авто.

Отметим, что в систему «Паутина» попадают все транспортные средства, которые фиксируют дорожные камеры. Она автоматически выделяет из потока те машины, которые имеют подложные номера, находятся в розыске, регистрация которых аннулирована или прекращена. Также система может показать авто, владельцы которых имеют непогашенные административные нарушения или находятся в розыске.