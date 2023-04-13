В Рязани мужчина угрожал задушить бывшую жену

В Рязани мужчина угрожал задушить бывшую жену. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел в доме на улице Белякова в среду, 12 апреля.

В 2:40 в полицию обратилась рязанка и сообщила, что ее приятельницу бьет мужчина.

На место прибыли патрульные полицейские. Они восстановили порядок и задержали 27-летнего рязанца, причастного к угрозе убийством 30-летней хозяйки квартиры, где случился конфликт.

По предварительным данным, мужчина приехал к дому, где живет его бывшая жена. Рязанка не была рада визиту. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина угрожал задушить бывшую супругу. При этом присутствовала приятельница женщина. Испугавшись за жизнь подруги, она обратилась в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.