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В Рязани уровень воды в Оке понизился на 13 сантиметров

В Рязани уровень воды в Оке понизился на 13 сантиметров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Всего показатель составляет 507 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке снизился на 17 сантиметров. Он составляет 601 сантиметр.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на восемь сантиметров и составляет 645 сантиметров.

В Мокше в черте Кадома уровень воды снизился на 11 сантиметров. Показатель составляет 629 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды повысился на 16 сантиметров и составил 243 сантиметра выше нулевой отметки.

В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 11 сантиметров. Он составляет 549 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на два сантиметра. Он составляет 120 сантиметров.

За сутки от воды освободились 15 приусадебных участков (Рязань, поселок Остров — два участка, Кадомский район, Кадом — девять участков) и один участок дороги в Кадомском районе в селе Чермные.

Остаются подтопленными четыре низководных моста (один — в Старожиловском районе, два — в Спасском, один — в Шиловском); пять участков дорог (два — в Рязанском районе, один — в Ермишинском, два — в Спасском); 120 приусадебных участков (71 — в поселке Борки, городе Рязани, 44 — в Рязанском районе, пять — в Кадомском районе).

Водой отрезаны шесть населенных пунктов: два — на территории Старожиловского района, два — в Рязанском районе, один — в Шиловском, один — в Ермишинском.