В Подмосковье 14-летний зацепер погиб от удара током

В городе Лобня Московской области подростка убило током. Об этом 13 апреля сообщает « Московский комсомолец ».

Два мальчика зашли в последний вагон электрички и нажали кнопку экстренной связи. К ним пришли сотрудники службы безопасности, но подростки от них убежали и залезли на крышу поезда. Один из них получил удар током, после чего скончался. Ему было 14 лет.

По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».