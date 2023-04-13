В Москве 19-летняя девушка погибла в ДТП с мотоциклом
В Москве 19-летняя девушка погибла в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщила городская прокуратура в Telegram-канале.
Авария произошла на улице Грекова.
По предварительной информации, 19-летний мотоциклист врезался в металлическую стойку дорожного знака и с автомобилем Lada. В результате аварии погибла 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.