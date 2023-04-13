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В Москве 19-летняя девушка погибла в ДТП с мотоциклом

В Москве 19-летняя девушка погибла в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщила городская прокуратура в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Грекова.

По предварительной информации, 19-летний мотоциклист врезался в металлическую стойку дорожного знака и с автомобилем Lada. В результате аварии погибла 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.