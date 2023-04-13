В Канищеве неизвестные порезали колеса автомобилей

В Канищеве неизвестные порезали колеса автомобилей. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инциденты происходили в ночь на 13 апреля.

Автомобили с порезанными шинами и разбитым лобовым стеклом обнаружили по адресам: улица Интернациональная, дом № 26 корпус 1; улица Бирюзова, дом № 29 корпус 1.

«Всех, кто также пострадал сегодня ночью просим подать заявление в полицию», — указано в публикации.

Инциденты прокомментировали в региональном УМВД. Полицейские начали проверку. На данный момент от пострадавших поступили два заявления.