В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи. Об этом сообщило RT .

Законопроект направили в думу представители ЛДПР.

Ссылаясь на данные экспертов, в пояснительной записке указано, что большая часть людей в России отмечает этот праздник.

По мнению замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, так правительство страны продемонстрирует уважение историческим традициям православного общества. Также это станет «еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры»

Депутаты полагают, что нерабочий понедельник нужно перенести на другой день. При этом отмечается, что число нерабочих дней не увеличится. Речь идет только об оптимизации календаря.