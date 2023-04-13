В ДТП на площади Ленина пострадали три человека

В Рязани 13 апреля произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Происшествие случилось на площади Ленина около восьми часов вечера. По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2101» столкнулся с автобусом Peugeot Boxer.

В результате водитель отечественного авто и два пассажира «Пежо» получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее было опубликовано видео с места аварии.