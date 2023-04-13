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В Алтайском крае скончался подросток после 20-метровой пробежки

В селе Павловка Алтайского края 13 апреля на стадионе умер 16-летний мальчик. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Ночью Никита во время прогулки со своими друзьями пришел на стадион, где решил пробежать несколько кругов вокруг поля. Он вышел на беговую дорожку, побежал, а через 20 метров резко остановился, захрипел и упал на землю.

Друзья Никиты пытались принести его ко взрослым, однако по дороге мальчик скончался. Врачи подтвердили факт естественной смерти, насильственных следов не было.

Близкие мальчика сообщили, что он занимался футболом, вел здоровый образ жизни и жалоб на здоровье у него не было.

Сейчас врачи пытаются выяснить причину смерти подростка. Также проверку проводят полицейские.