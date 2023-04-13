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В Александро-Невском районе пьяный водитель блокировал движение поездов

В Александро-Невском районе пьяный водитель блокировал движение поездов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в четверг, 13 апреля, в 4:30.

Дежурному экипажу поступило сообщение, что на переезде на 343 километре участка железной дороги «Александро-Невский — Богоявленск» водитель Lada не справился с управлением и съехал на железнодорожные пути. Этим он блокировал движение поездов.

Полицейские обнаружили за рулем мужчину с признаками алкогольного опьянения. Его отстранили от вождения. В присутствии двух понятых прошло медицинское освидетельствование. Оно показало 1,525 миллиграмма на литр воздуха.

На водителя составили административный протокол.

Проверка по базе данных показала, что 25-летний житель Александро-Невского района повторно совершил административное правонарушение. Теперь по статье 264.1 УК РФ ему грозит до двух лет тюрьмы.