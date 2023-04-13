Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала

Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщило РИА Новости .

Ведущий ответил на вопрос агентства о том, вернется ли он в эфир, на премьере фильма «Вызов».

Напомним, в марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Ургант, предположительно, переехал в Израиль. Тогда он написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.

Отмечается, что на запрос агентства о возможности возвращения программы Первый канал не ответил.