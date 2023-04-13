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Умер режиссер Станислав Митин

Умер режиссер Станислав Митин. Об этом сообщил портал «МК».

Станислав Митин умер 11 апреля в израильском городе Нетания. Отмечается, что в этой стране режиссер провел последние годы жизни. Периодически он возвращался в Россию, а обратно уезжал, когда нуждался в лечении.

Митин родился 5 августа 1950 года в Ташкенте. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру режиссер успел поработать в Ленкоме, «Новой опере», РАМТе, рижском Молодежном театре и Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева. Также он снял фильмы «Апофегей», «Плен страсти», «С черного хода», «Любка» и другие.

Режиссеру было 72 года.