Рязанский Прио-Внешторгбанк будет выпускать Единую цифровую карту жителя

Соглашение о том, что Прио-Внешторгбанк станет участником проекта, было подписано 6 апреля, но предварительная работа над Единой цифровой картой жителя региона со стороны банка началась намного раньше — практически сразу, как Правительство Рязанской области подписало соглашение с Национальной системой платёжных карт «Мир» о создании такой карты.

«Прио-Внешторгбанк работает в Рязанской области больше 30 лет, прекрасно знает инфраструктуру региона, а главное — потребности рязанцев. Мы будем опираться на эти знания, совмещая карту нашего Банка со всеми возможными функциями Единой цифровой карты жителя. При этом надо понимать, что у карты Прио-Внешторгбанка, на основе которой мы будем выпускать Единую цифровую карту жителя, есть свои дополнительные преимущества, например, владельцы нашей пенсионной карты „Мир“ получают 8% годовых на остаток. Владельцы любой карты Прио-Внешторгбанка получают кешбэк, легко могут открыть у нас вклады и направить заявки на кредиты онлайн», — отметил председатель Правления банка Роман Ганишин.

Когда проект будет полностью реализован, эта карта станет ключом ко многим электронным сервисам и услугам, включая программы лояльности от региональных торговых операторов и представителей сферы услуг. Первым планируют реализовать на основе Единой цифровой карты жителя транспортное приложение, что позволит использовать её для оплаты за проезд в общественном транспорте как в Рязани, так и в районах области. Срок реализации проекта определён до конца 2023 года.

Владельцам карты «Забота», которые привыкли получать по ней скидки, больше не надо будет носить её отдельно: всю информацию об участниках соцпрограммы также запишут на Единую цифровую карту. С министерством здравоохранения заключено соглашение, по которому на первоначальном этапе карту можно будет использовать как аналог медицинского полиса, а потом должны добавиться и другие полезные функции. Единую цифровую карту сделают пропуском в спортшколы. Библиотека имени Горького будет использовать её в качестве читательского билета .