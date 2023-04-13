Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.26 / 84.6 13/04 17:40
Нал. EUR 88.76 / 90.49 13/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Вчера 17:27
1 206
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
6 535
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 257
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
13 047
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский Прио-Внешторгбанк будет выпускать Единую цифровую карту жителя

Соглашение о том, что Прио-Внешторгбанк станет участником проекта, было подписано 6 апреля, но предварительная работа над Единой цифровой картой жителя региона со стороны банка началась намного раньше — практически сразу, как Правительство Рязанской области подписало соглашение с Национальной системой платёжных карт «Мир» о создании такой карты.

«Прио-Внешторгбанк работает в Рязанской области больше 30 лет, прекрасно знает инфраструктуру региона, а главное — потребности рязанцев. Мы будем опираться на эти знания, совмещая карту нашего Банка со всеми возможными функциями Единой цифровой карты жителя. При этом надо понимать, что у карты Прио-Внешторгбанка, на основе которой мы будем выпускать Единую цифровую карту жителя, есть свои дополнительные преимущества, например, владельцы нашей пенсионной карты „Мир“ получают 8% годовых на остаток. Владельцы любой карты Прио-Внешторгбанка получают кешбэк, легко могут открыть у нас вклады и направить заявки на кредиты онлайн», — отметил председатель Правления банка Роман Ганишин.

Когда проект будет полностью реализован, эта карта станет ключом ко многим электронным сервисам и услугам, включая программы лояльности от региональных торговых операторов и представителей сферы услуг. Первым планируют реализовать на основе Единой цифровой карты жителя транспортное приложение, что позволит использовать её для оплаты за проезд в общественном транспорте как в Рязани, так и в районах области. Срок реализации проекта определён до конца 2023 года.

Владельцам карты «Забота», которые привыкли получать по ней скидки, больше не надо будет носить её отдельно: всю информацию об участниках соцпрограммы также запишут на Единую цифровую карту. С министерством здравоохранения заключено соглашение, по которому на первоначальном этапе карту можно будет использовать как аналог медицинского полиса, а потом должны добавиться и другие полезные функции. Единую цифровую карту сделают пропуском в спортшколы. Библиотека имени Горького будет использовать её в качестве читательского билета .

Чтобы получить Единую цифровую карту жителя области одним из первых, обращайтесь в любой офис Прио-Внешторгбанка, в том числе и в районных центрах: Касимове, Сасове, Шилове, Шацке, Рыбном, Скопине, Новомичуринске. Приём заявок на выпуск Единой цифровой карты будет объявлен в ближайшее время. Следите за новостями на сайте ЕЦК и Прио-Внешторгбанка.