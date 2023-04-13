«Рязаньгоргаз» напомнил руководителям рязанских предприятий о необходимости соблюдения правил охраны газопроводов

«Рязаньгоргаз» направил предупреждения в крупные компании города о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов.

Газораспределительные сети являются объектами повышенной опасности, поэтому все земляные работы должны проводиться только при наличии соответствующего согласования с организацией, эксплуатирующей данные газовые сети. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ необходимо пригласить представителя АО «Рязаньгоргаз» на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований правил охраны газораспределительных сетей, а также их функционирования, привлекаются к административной ответственности и обязаны возместить убытки, причиненные собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации.

«При повреждении газопровода необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу „Рязаньгоргаз“ по телефону 04 или 104 (с мобильных телефонов всех операторов), до приезда газовиков не допускать к месту аварии посторонних лиц, обязательно дождаться приезда аварийной бригады», — уточнил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

В течение 2022 года, по данным АО «Рязаньгоргаз», в городе было зарегистрировано 4 случая повреждения газопроводов при производстве земляных работ. Все происшествия стали результатом нарушения порядка проведения земляных работ различными организациями.