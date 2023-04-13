Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
19°
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.26 / 84.05 13/04 13:35
Нал. EUR 88.71 / 90.49 13/04 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Вчера 17:27
1 069
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
6 404
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 138
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
12 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанца осудят за продажу немаркированных сигарет

Рязанца осудят за продажу немаркированных сигарет. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В сентябре 2022 года полицейские пресекли продажу немаркированных сигарет в торговом павильоне, расположенном на проезде Шабулина.

После обыска в торговом помещении и припаркованных рядом грузом автомобиле «ГАЗ 2705» и Toyota Land Cruizer 200, оперативники обнаружили и изъяли 20 960 пачек сигарет на сумму более двух миллионов рублей.

Следователи установили, что к продаже причастен 31-летний местный житель. Мужчина закупил оптовую партию немаркированной табачной продукции в соседнем регионе и привез ее в Рязань для продажи.

Дело передано в суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.