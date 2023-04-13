Рязанца осудят за продажу немаркированных сигарет
Рязанца осудят за продажу немаркированных сигарет. Об этом в четверг, 13 апреля,
В сентябре 2022 года полицейские пресекли продажу немаркированных сигарет в торговом павильоне, расположенном на проезде Шабулина.
После обыска в торговом помещении и припаркованных рядом грузом автомобиле «ГАЗ 2705» и Toyota Land Cruizer 200, оперативники обнаружили и изъяли 20 960 пачек сигарет на сумму более двух миллионов рублей.
Следователи установили, что к продаже причастен 31-летний местный житель. Мужчина закупил оптовую партию немаркированной табачной продукции в соседнем регионе и привез ее в Рязань для продажи.
Дело передано в суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.