Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
19°
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.26 / 84.05 13/04 13:35
Нал. EUR 88.71 / 90.49 13/04 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Вчера 17:27
1 069
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
6 404
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 138
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
12 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе

Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе. Об этом четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 5 ноября 2022 года, примерно в 01:40 на Московском шоссе. 24-летний водитель Hyundai Tucson столкнулся в автомобилем Peugeot, за рулем которого находился 34-летний рязанец.

В результате были госпитализированы 18-леняя и 24-летняя пассажиры Peugeot. Травмы получила 27-летняя пассажирка Hyundai Tucson, ей оказана медицинская помощь.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.