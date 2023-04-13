Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе

Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе. Об этом четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 5 ноября 2022 года, примерно в 01:40 на Московском шоссе. 24-летний водитель Hyundai Tucson столкнулся в автомобилем Peugeot, за рулем которого находился 34-летний рязанец.

В результате были госпитализированы 18-леняя и 24-летняя пассажиры Peugeot. Травмы получила 27-летняя пассажирка Hyundai Tucson, ей оказана медицинская помощь.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.