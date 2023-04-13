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Организаторами теракта, при котором погиб военкор Татарский, стали украинские спецслужбы

Организаторами теракта в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский, стали украинские спецслужбы и их агентура. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что среди агентуры есть и скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

Так, убийство Татарского вместе с Дарьей Треповой подготовил гражданин Украины Юрий Денисов. Он передал ей взрывное устройство посредством сервиса доставки через посредника.

Денисов приехал из Киева в феврале 2023 года через территорию Латвии в московский регион. Там он собирал сведения о военкоре.

После теракта в понедельник, 3 апреля, он вылетел из России. Транзитом через Армению он добрался в Турцию. На данный момент инициирована процедура его объявления в федеральный розыск.

Также отмечается, что Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей ФБК*** Леонида Волкова** и Ивана Жданова к подрывной деятельности в России.

Напомним, взрыв в заведении на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали 40 человек.

** объявлены иностранными агентами

*** объявлена экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность в России запрещена