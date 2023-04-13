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OMODA Автоимпорт представил вторую модель — седан OMODA S5

Бренд OMODA анонсировал выход второй модели в продуктовой линейке марки для российского рынка: нового и высокотехнологичного седана OMODA S5. Его представят с двумя силовыми установками и в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra.

Футуристичный дизайн автомобиля отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.

Версия Life комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом, повторителями поворота, а также иммобилайзером, задними парктрониками и системой кругового обзора.

Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок — дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз — функцией AutoHold. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.

Приборная панель представлена 10,25-дюймовым экраном, аналогичной диагональю обладает сенсорный дисплей в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto.

OMODA S5 в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот.

Более подробную информацию можно получить на Куйбышевском шоссе, дом № 40Б. или по телефону: +7 (4912)509-300.