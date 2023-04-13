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Международная школа-лаборатория начинает новый этап работы на базе Рязанского театра кукол

В день космонавтики проект «Луна для всех одна» открыл прием заявок. Участниками могут стать кукольники из любой страны или региона России. В школу приглашаются молодые специалисты, которые, несмотря на небольшой профессиональный опыт, отличаются высоким уровнем мастерства и творческой смелостью. Команда проекта будет многонациональной, а работа — интенсивной. Презентация проекта «Луна для всех одна» успешно прошла в рамках XVII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» в 2019 году. В 2021 году проект получил развитие: его участники создали спектакль-лабораторию «Тихая песня Луны», который был с успехом показан на Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины — XVIII».

«Не секрет, что Космос подарил человечеству множество открытий. Не только глобальных и абстрактных, но и таких, которые изменили нашу повседневную жизнь. Без Космоса мы, буквально, не можем шагу ступить: „молнии“ на одежде и приложения в смартфонах родом с орбиты. В творческом процессе примерно так же.

Мы летим на „Луну“ в третий раз, и уже можно говорить о первых результатах проекта на Земле. Наша команда с гордостью наблюдает за выпускниками „школы“. Они растут в профессии со скоростью света. Большинство работает над авторскими проектами, а кто-то и над научными. Луис Фернандо Гуррола из Мексики, например, пишет диссертацию. А Роман Мишин из Донецкого театра кукол ставит спектакли как режиссёр. И таких примеров множество.

Школа „Луны“ дает прекрасную базу, уникальные возможности и бесценный опыт. Каждому участнику. В том числе зрителям, которые приходят на премьеру спектакля-лаборатории», — говорит руководитель проекта, директор Рязанского театра кукол, секретарь СТД РФ, председатель Рязанского регионального отделения СТД РФ Константин Кириллов.

Художественный руководитель проекта — неоднократный лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Борис Константинов, режиссер, драматург, актер и педагог. Режиссер проекта — штатный режиссер Рязанского театра кукол Анна Коонен. Третья школа-лаборатория начнет свою работу на базе Рязанского театра кукол 2 сентября 2023 года. За десять дней «школьники» создадут спектакль-лабораторию, который увидят гости XIX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».

Проект осуществляется Рязанским региональным отделением СТД РФ и Рязанским театром кукол при информационной поддержке Российского центра UNIMA — Международного союза деятелей театров кукол.