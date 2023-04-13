Малков отметил поддержку региона «Росагролизингом» на встрече с гендиректором компании

Малков отметил поддержку региона «Росагролизингом» на встрече с гендиректором компании. Об этом сообщает сайт правительства.

Встреча прошла в четверг, 13 апреля, в рамках регионального агропромышленного форума «Весенний сев — 2023». На ней обсудили планы сотрудничества на ближайший год.

Малков поблагодарил Косова за активную поддержку региона, участие в решении вопросов рязанских сельхозтоваропроизводителей и в региональном агропромышленном форуме.

«У Рязанской области с Росагролизингом много совместных проектов. Регион в прошлом году занял 1 место в стране по объемам поддержки вашей компании, нам было поставлено больше всего техники. Это позволило серьезно продвинуться вперед в развитии АПК. На текущий год у нас тоже большие совместные планы. Рассчитываем в этой работе на вашу поддержку», — сказал Губернатор.

Отмечается, что многолетнее сотрудничество АО «Росагролизинг» с Рязанской областью имеет серьезные результаты. Компания инвестировала в развитие агропромышленного комплекса региона более 17 миллиардов рублей. Предоставила более 2,7 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В числе направлений взаимодействия отметили финансирование лизинга племенных животных, жилых домов, строительство перерабатывающих заводов.