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«Фабрику процессов» посетили сотрудники рязанских предприятий

Учебную площадку «Фабрика процессов» посетили сотрудники компаний «Фибратек», «Гамма», ПК «Техсервис», «Рельеф-центр» и Ряжского авторемонтного завода. Предприятия являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Обучение проводят эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. «Существует множество рисков, которые возникают во время рабочего процесса. Например, перепроизводство одной детали в ущерб другой, излишняя транспортировка, беспорядок на рабочих местах, неравномерная нагрузка между сотрудниками. Обучение бережливому производству дает возможность взглянуть на привычные вещи другим взглядом и на практике понять, как сокращать потери и оптимизировать рабочие процессы», ― отметила руководитель РЦК Кристина Першина.

На «Фабрике процессов» смогли объединить различные направления: производственный анализ, бережливое производство, систему 5С, организацию рабочего места, картирование. Еще одна цель обучения ― грамотная работа с клиентом: услуга или продукт должны отвечать конкретным запросам заказчика, роль которого берут на себя преподаватели обучающей площадки.

«"Фабрика» сплотила команду, подарила отличное настроение и показала наши слабые места в организации процессов. Все сотрудники сделали правильные выводы. Теперь есть понимание, куда двигаться дальше. А участие в нацпроекте «Производительность труда» нам в этом помогает", ― сказала специалист по складским операциям ООО «Рельеф-Центр» Надежда Грошкина.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства в его рамках обучились свыше 1000 сотрудников, получив соответствующие сертификаты.