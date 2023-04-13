Детский омбудсмен отчиталась перед Рязанской облдумой

Во время очередного заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 12 апреля, депутаты обсудили доклад уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой. Она отчиталась по работе за 2022 год и ответила на вопросы парламентариев, пишет сайт регионального парламента.

Среди приоритетных направлений деятельности омбудсмен выделила обеспечение детской безопасности, охрану здоровья детей и их образование, вовлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в полезную деятельность, развитие наставничества и постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений, противодействие буллингу.

За 2022 год в адрес уполномоченного поступило около 1700 обращений, из них более 80 — от несовершеннолетних. Как сообщила Анжелика Евдокимова, лидируют вопросы, связанные с нарушением права детей жить и воспитываться в семье. В отчетном периоде актуальными также стали обращения от семей участников спецоперации, жителей Донбасса и Украины, прибывших в Рязанскую область. Чаще всего они касались медицинского обеспечения, предоставления отсрочки от призыва многодетным отцам и отцам, воспитывающим детей-инвалидов.

В ходе доклада было отмечено, что Рязанская область вошла в число пилотных субъектов — участников стратегической программы уполномоченного при президенте по правам ребенка «Подростки России». Тем, как проект реализуется в регионе, поинтересовалась депутат Елена Синица. Омбудсмен рассказала, что в конце минувшего года в Рязани открылось пространство «Территория подростков» — центр, где молодые люди могут пообщаться, найти занятия по интересам, а также получить поддержку и квалифицированную помощь. По словам Анжелики Евдокимовой, площадка востребована молодежью. Подобные центры планируют создать в районах области.

Наталья Рубина подняла вопрос, связанный с разрешением школьных конфликтов. Омбудсмен сообщила, что в образовательных учреждениях начинают внедрять действенные механизмы пресечения агрессивных проявлений на начальных этапах. В помощь привлекаются специалисты, владеющие медиативными технологиями, которые учат педагогов и старшеклассников решать спорные вопросы с помощью переговоров.

Андрей Глазунов обратил внимание на проблему распространения деструктивного контента в сети Интернет. По мнению омбудсмена, для ее решения необходим комплексный подход: изменения в законодательстве, повышение родительской ответственности, совершенствование организации досуга ребят. Евдокимова добавила, что в настоящее время разрабатывается перечень региональных мер по обеспечению информационной безопасности детей, включающий несколько блоков, в том числе просвещение несовершеннолетних.

Депутатов также интересовали вопросы снижения детского травматизма, организации летнего отдыха, взыскания алиментов. По итогам обсуждения парламентарии приняли отчет регионального уполномоченного по правам ребенка к сведению.