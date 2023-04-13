А что в кино? «Доктор», «Зоськина заправка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская драма от Артема Темникова «Доктор». Это последний фильм актера Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП в сентябре 2022 года. Картина снята по роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». По сюжету в психоневрологическом диспансере чуть не погибает один из подростков. Разобраться в произошедшем и попытаться спасти виновника предстоит главному герою, доктору Ивану Христофорову, которого сыграл Пускепалис.

Еще одна российская новинка — криминальная драма от режиссера Натальи Углицких «Зоськина заправка». Главная героиня фильма — мать-одиночка, которая работает на заправке и мечтает о принце на белом коне. Когда желаемое начинает сбываться, девушка встает перед лицом смертельной опасности.

Китайский фантастический боевик «Блуждающая Земля-2». Объединившись перед катастрофой вселенского масштаба, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет разрушение и хаос. Фильм является продолжением картины «Блуждающая Земля», которая вышла в 2019 году. Также в 2025 году ожидается выход третьей части истории под названием «Блуждающая Земля 3».

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