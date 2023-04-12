В Вологодской области товарный поезд сбил девочку

В Вологодской области товарный поезд сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщил портал « АиФ—Вологда ».

Инцидент произошел во вторник, 11 апреля, около 9:00, на железнодорожных путях города Кадуя.

Поезд, сбивший девочку-подростка, двигался в сторону Череповца.

Соболезнования выразила глава Кадуйского муниципального округа Светлана Грачева. Она обратилась к землякам с просьбой внимательнее присматривать за детьми.

Линейный отдел полиции на транспорте проводит следственные мероприятия. Он устанавливает причины произошедшего. Также обстоятельствами дела занимается региональный Следком.