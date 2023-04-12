В Совете Федерации предложили сделать начальную военную подготовку школьным предметом

В Совете Федерации предложили сделать начальную военную подготовку отдельным школьным предметом. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

В Совфеде обсудили возможность с представителями Минпросвещения.

В феврале 2023 года одобрили рабочую программу курса внеурочной деятельности по НВП — пятидневные сборы на 35 часов. Однако сенаторы считают, что этого недостаточно в нынешней ситуации.

По мнению экспертов и членов Совфеда, школьный курс начальной военной подготовки должен быть на три порядка больше, чем 35 часов в год, заявил зампред комитета по обороне и безопасности Юрий Валяев. Он отметил, что большинство в комитете предлагают сделать это отдельным предметом.

По мнению Валяева, «чтобы эффективно защищать Отечество, нужно поступательно получать знания в области военной подготовки».