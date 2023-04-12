В Шацке полицейские задержали мужчину, угрожавшего отцу ножом

В Шацке полицейские задержали мужчину, угрожавшего убийством отцу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 70-летний шатчанин. Он сообщил, что дома пьяный сын угрожает его зарезать.

На место выехали полицейские. Они утихомирили 40-летнего мужчину, забрали нож и препроводили в отдел полиции. Ранее его судили за неуплату алиментов.

По предварительной информации, 40-летний пьяный мужчина вернулся домой. Ему не понравилось, как стоит посуда на кухонном столе, и сбросил на пол. Пожилой отец пытался успокоить сына. На это мужчина схватил нож и пригрозил зарезать родителя. Пенсионер испугался за свою жизнь и поспешил скрыться. На улице он обратился в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.