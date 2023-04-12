Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
17°
Чтв, 13
16°
Птн, 14
ЦБ USD 82.18 0.44 12/04
ЦБ EUR 89.73 0.56 12/04
Нал. USD 80.94 / 84.65 12/04 15:25
Нал. EUR 88.01 / 89.99 12/04 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
5 572
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
9 347
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
12 093
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
13 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Шацке полицейские задержали мужчину, угрожавшего отцу ножом

В Шацке полицейские задержали мужчину, угрожавшего убийством отцу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 70-летний шатчанин. Он сообщил, что дома пьяный сын угрожает его зарезать.

На место выехали полицейские. Они утихомирили 40-летнего мужчину, забрали нож и препроводили в отдел полиции. Ранее его судили за неуплату алиментов.

По предварительной информации, 40-летний пьяный мужчина вернулся домой. Ему не понравилось, как стоит посуда на кухонном столе, и сбросил на пол. Пожилой отец пытался успокоить сына. На это мужчина схватил нож и пригрозил зарезать родителя. Пенсионер испугался за свою жизнь и поспешил скрыться. На улице он обратился в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.