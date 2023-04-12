В сети появились фотографии нового кроссовера Lada X-Cross 5

В сети появились фотографии нового кроссовера Lada X-Cross 5. Их опубликовал журналист Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Так будет назваться модель FAW, которую будут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Кадаков отмечает, что в среду, 12 апреля, в Сочи пройдет дилерская конференция АвтоВАЗа, на которой представят кроссовер. Цифра 5 обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны, по мнению журналиста, будут иметь другое обозначение.

Отмечается, что-то, что на петербургском заводе будут выпускать именно FAW Bestune T77 не является секретом. Этот SUV недавно заметили на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа.

T77 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 лошадиных сил и 258 Нм. Привод только «передний». При этом можно выбрать шестиступенчатую «механику» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

По габаритным характеристикам этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя представленными в России моделями китайского производителя: Х40 и Х80. Длина авто составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм. Цена машины — от 2 070 000 рублей.

Напомним, компания планирует выпустить несколько новых моделей под брендом Lada в сегментах C и D на бывшем заводе Nissan. Производство стартует во втором квартале. Имя партнера АвтоВАЗ не раскрывает.