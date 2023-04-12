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В Рязанской облдуме внесли изменения в региональный бюджет

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Поправки, направленные на обеспечение социально значимых мероприятий, были утверждены в ходе заседания парламента — оно состоялось в среду, 12 апреля.

Так, на предоставление выплат участникам специальной военной операции дополнительно предусмотрели 97,7 миллиона рублей. Ассигнования государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» увеличили на 58,9 миллиона рублей. Речь идет о капитальном ремонте тепловых сетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара. На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» дополнительно направили 16,5 миллиона рублей для замены искусственного покрытия футбольного поля школы олимпийского резерва «Олимпиец».

Средства на вышеуказанные цели будут выделены из резервного фонда Правительства Рязанской области.

Напомним, на заседании депутат областной думы Станислав Подоль сложил свои полномочия.