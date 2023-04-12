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В Рязанской области простились с участником СВО Владиславом Мосоловым

В Рязанской области простились с участником СВО Владиславом Мосоловым. Об этом сообщили в группе «Спасские вести» в соцсети «ВКонтакте».

Мосолов родился и вырос в селе Иванково, учился в местной начальной школе. После перешел в Ижевскую среднюю школу. После он окончил Спасский политехникум по специальности «механик». Проходил службу в воздушно-десантных войсках. Его наградили медалью «70 лет 38 гвардейскому отдельному полку связи ВДВ» и почетной грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей. После армии пробовал себя в разных профессиях.

21 октября 2022 года его мобилизовали на спецоперацию водителем в инженерные войска. В зоне дислокации при исполнении служебных обязанностей у Мосолова остановилось сердце. Ему было 27 лет.

Военного похоронили в Иванкове, на местном кладбище. Церемония проходила с воинскими почестями.