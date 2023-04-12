В Рязанской области нашли труп 44-летнего мужчины

В Рязанской области нашли труп 44-летнего мужчины. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Тело лежащего вниз мужчины в поле у карьера обнаружил житель села Береговая Погореловка в Пронском районе. Это произошло во вторник, 11 апреля, около 19:00.

Полиция не выявила признаков насильственной смерти.

Выяснилось, что погибшим оказался 44-летний житель Новомичуринска. Его местонахождение было неизвестным с 6 апреля. По словам родственников, мужчина ушел в неизвестном направлении из приемного покоя больницы.