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В Рязани задержали 30-летнюю женщину, обещавшую «снять порчу» с пенсионерки

В Рязани задержали 30-летнюю женщину, обещавшую «снять порчу» с пенсионерки. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 72-летняя рязанка. Она рассказала, что незнакомка обманом завладела ее сбережениями — 250 тысячами рублей и золотыми украшениями.

Заявительница рассказала, что несколько дней назад на улице Рязани к ней подошла неизвестная женщина и сообщила о «порче», провоцирующей серьезное заболевание. Пенсионерка доверилась ей и согласилась, чтобы с нее сняли недуг. Незнакомка отвела рязанку в расположенный неподалеку дом и совершала разные движениями руками около тела женщины. За это она попросила 100 тысяч рублей.

За деньгами они отправили к жилью пенсионерки. Расставаясь, злоумышленница попросила ее заглянуть еще раз, чтобы проверить эффект своих действий. За следующий визит она попросила 50 тысяч рублей. «Целительница» приходила еще дважды и забрала за услуги 100 тысяч рублей и золотые украшения.

Когда пенсионерка лишилась сбережений, она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Обследовав дом, в котором с пенсионеркой в первый раз провели «сеанс по снятию порчи», и во взаимодействии с оперативниками полицейские узнали, что к мошенничеству причастна 30-летняя рязанка. Ее нашли и задержали.

Выяснилось, что женщина ранее судима за кражи. На нее завели новое уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража»). По ней рязанке грозит до шести лет лишения свободы.