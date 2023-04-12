В Рязани увеличат количество автобусов на время празднования православных праздников

В Рязани изменят движение общественного транспорта в связи с празднованием православных праздников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

16 и 23 апреля выделят отдельную полосу для общественного транспорта от пересечения улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Изменения будут действовать с шести утра до трех дня.

Кроме этого, для удобства посещения городских кладбищ в городе 16 и 23 апреля увеличат количество рейсов некоторых автобусов:

автобусы № 2 «станция Рязань-2 — кладбище Богородское» увеличат до восьми штук.

автобусы № 6 «улица Новоселов, 60 — микрорайон Братиславский» увеличат до шести штук. Из микрорайона Дашково-Песочня они проследуют до остановки «Богородское кладбище». Такой маршрут будет действовать до трех часа дня.

25 апреля также увеличат количество транспорта: