В Рязани начали уборку кладбищ и мемориальных комплексов

В Рязани начали уборку кладбищ и мемориальных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы МБУ «Ритуал» организовали работы по благоустройству и ремонту мемориальных комплексов, расположенных на территориях муниципальных кладбищ. Так, на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища начали ремонт надгробных камней, барельефа, ограждений, бордюров и парапетов.

Работы по благоустройству на территориях мемориальных комплексов завершатся к 9 мая.

Также, в рамках весеннего месячника по благоустройству, МБУ «Ритуал» проводит санитарную очистку городских кладбищ, а также прилегающих к ним территорий. Так, на Новогражданском, Новом, Шереметьевском, Недостоевском, Борковском, Боголюбовском, Канищевском, Голенчинском, Мервинском, Лазаревском, Дягилевском, Храповском, Богородском, Скорбященском и Солотчинском кладбищах собирают и вывозят случайный мусор и ветки, подметают дорожки, обрезают деревья, очищают газоны от листвы.

Всего с 1 по 12 апреля муниципальное учреждение вывезло более 3000 кубометров мусора и 120 кубометров веток.