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В Рязани на улице Ленина обнаружили труп 64-летнего мужчины

В Рязани на территории Железнодорожного района обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Даниила Линева.

Труп человека с гнилостными изменениями находился в квартире на улице Ленинского Комсомола. Известно, что при жизни мужчина употреблял алкоголь.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1958 года рождения Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщил старший следователь Даниил Линев.