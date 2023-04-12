В Рязани на улице Ленина обнаружили труп 64-летнего мужчины

В Рязани на территории Железнодорожного района обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Даниила Линева.

Труп человека с гнилостными изменениями находился в квартире на улице Ленинского Комсомола. Известно, что при жизни мужчина употреблял алкоголь.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1958 года рождения Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщил старший следователь Даниил Линев.