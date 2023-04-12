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В Новомичуринске подросток ударил двух юношей ножом

В Новомичуринске подросток ударил двух юношей ножом. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в центральном парке на проспекте Смирягина, около 17:00 во вторник, 11 апреля.

Между собой поссорили подростки. Двое шли против одного. Предположительно, подросток на велосипеде ударил одного мальчика ножом в пах, другого в спину. Жители близлежащего дома снимали происходящее на видео.

Пострадавших юношей госпитализировали в Новомичуринскую МРБ. По словам главврача учреждения Натальи Черницыной, детей прооперировали. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Как сообщил журналистам глава Михайловского межрайонного следственного отдела Евгений Клевцов, на третьего подростка завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.