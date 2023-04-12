В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу и скрылись на Porshe Cayenne

В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу и скрылись на Porshe Cayenne. Об этом в среду, 12 апреля, пишет Telegram-канал Baza

В городе Щербинка введён план «Перехват».

По данным издания, в результате стрельбы есть раненый. Полиция переведена на усиленный режим несения службы. Как сообщил источник, последний раз автомобиль засекли по камерам на Варшавском шоссе.

По последним данным, в машине находятся четыре человека — у всех при себе есть оружие. Еще 14 мужчин доставлены с места происшествия в отделение полиции, их сейчас опрашивают. Предварительно, конфликт возник на национальной почве.