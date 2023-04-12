В Клепиковском районе полицейские помогли водителю со спущенным колесом

В Клепиковском районе полицейские помогли водителю со спущенным колесом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Инцидент произошел недалеко от деревни Кобылинка.

Сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение от 57-летнего касимовца. Он двигался по трассе Р132 «Золотое кольцо» и на его автомобиле Skoda Yeti спустило колесо. Из-за плохого состояния здоровья он не мог его поменять, поэтому он в растерянности оставался на обочине проезжей части.

На место прибыл экипаж ДПС Госавтоинспекции в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Дмитрия Цыганова и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Симбирева. Им водитель пояснил, что пробил правое переднее колесо, но самостоятельно заменить его не может. Вынужденная остановка машины на участке могла создать потенциальную опасность и для касимовца, и для других участников дорожного движения.

Полицейские решили помочь водителю. Воспользовавшись инструментами, старший лейтенант полиции Симбирев заменил поврежденное колесо на запасное.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь и продолжил движение. Инспекторы вернулись к служебным обязанностям.