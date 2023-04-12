В Кемеровской области на женщину-бармена завели дело за половые отношения с шестиклассником

В Кемеровской области на женщину-бармена завели уголовное дело за половые отношения с шестиклассником. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Калтан.

По данным Telegram-канала, об интимной связи 26-летней женщины с 14-летним школьником стало известно в понедельник, 10 апреля. На следующей день возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

Отмечается, что дочь подозреваемой учится на класс младше мальчика.

За половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.