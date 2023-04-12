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В Госдуме предложили пожизненно лишать права занимать госдолжности за уклонение от призыва

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес на рассмотрение законопроект о пожизненном запрете госслужбы для уклонистов. Об этом сообщает «Российская газета».

Сейчас предельный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью составляет 20 лет. Его предлагают увеличить до пожизненного.

В случае уклонения от армии (за исключением законного освобождения от службы) люди не смогут больше занимать государственные или муниципальные должности, а также избираться в депутаты законодательных органов.