В Госдуме предложили пожизненно лишать права занимать госдолжности за уклонение от призыва

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес на рассмотрение законопроект о пожизненном запрете госслужбы для уклонистов. Об этом сообщает «Российская газета».

Сейчас предельный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью составляет 20 лет. Его предлагают увеличить до пожизненного.

В случае уклонения от армии (за исключением законного освобождения от службы) люди не смогут больше занимать государственные или муниципальные должности, а также избираться в депутаты законодательных органов.