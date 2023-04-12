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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Новостроевка-Вторая при обстреле пострадал мужчина. Когда начали взрываться снаряды, он проезжал в своем автомобиле. Он контужен, однако от госпитализации отказался.

По результатам подомового обхода повреждения выявили в одном частном домовладении и сарае. Также в хутора Старый сильно повреждены четыре домовладения. Пострадавших нет. В населенном пункте ввели режим ЧС.