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В Белгородской области обстреляли свинокомплекс

В Белгородской области обстреляли свинокомплекс. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Предприятие находится в трех километрах от границы с Украиной.

По информации Telegram-канала, обстрел велся накануне. Около девяти утра на территорию залетел дрон-камикадзе. При детонации повредились камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

Днем по корпусам предприятия выпустили пять мин. Поврежден газопровод, разрушения есть в трех корпусах. 179 свиней убито, 150 животных ранено.

На данный момент сотрудники изучают последствия, а также пытаются спасти раненых и контуженых свиней.