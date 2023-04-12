Умер писатель и журналист Эдуард Багиров

Умер писатель и журналист Эдуард Багиров. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Мужчине было 47 лет. О причинах смерти не сообщается.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», — написала Симоньян.

Багиров был автором романов «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист». С 2022 года вел программу «Багиров против» на радио Sputnik.