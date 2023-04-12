Сорокина заявила об очистке центра города от песка

Во вторник, 12 апреля, на «правительственном часе» в облдуме Елена Сорокина заявила об очистке центра города от песка.

По ее словам, за текущую зиму на тротуарах и дорогах города было высыпано большое количество песка. Весной специалисты составили план уборки улиц от центра до окраин. По словам мэра, значительную часть дорог уже удалось очистить, но возникли сложности.

«Песок с грунтом спрессован в 9-12 сантиметров, его не взять вакуумными пылесосами. Нужны специалисты ручного труда. Поэтому бригады для опиловки деревьев, перенаправили на уборку грунтовых наносов», — продолжила мэр.

Сорокина подчеркнула, что с очисткой улиц нужно справиться, так как «других вариантов нет».