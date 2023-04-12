Сорокина заявила, что на замену контактной сети троллейбусов потребуется больше средств, чем планировалось

Сорокина заявила, что на замену контактной сети троллейбусов потребуется больше средств, чем планировалось. Об этом она сообщила в среду, 12 апреля, на правительственном часе в областной думе.

Мэр города рассказала, что 800 млн пойдут только на замену контактных сетей. По ее словам, еще не озвучена стоимость опор и тяговых подстанций.

«Что с ними делать, менять полностью? Или реконструировать? Необходимо выполнить тяговый расчет и мы поймем, какие действия нужно предпринять в первую очередь. Работа над ним идет», — пояснила она.

Также Сорокина отметила, что контактная троллейбусная сеть изношена на 80%. Для ее оперативного ремонта круглосуточно задействованы сотрудники МУП «УРТ».

На заседании также выступил министр транспорта региона Павел Супрун. Он сообщил, что работы по замене контактной сети пройдут в три этапа, так как возможности устранить проблему единовременно невозможно.