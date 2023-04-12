СМИ: Сербия согласилась поставлять оружие Украине

Сербские власти согласились поставлять оружие Украине или отправили его. Об этом сообщается в материале Reuters со ссылкой на секретный документ Пентагона. Он попал в доступ в результате утечки.

При этом отмечается, что количество и какое оружие могло быть поставлено, не уточняется.

Агентство ссылается на документ от 2 марта, названный «Европа. Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». В нем содержится диаграмма с перечислением оценочных позиций 38 европейских стран в ответ на просьбы Киева о военной помощи.

Согласно этому документу, Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась поставлять летальную помощь, либо предоставила ее.

Также в документе сказано, что Сербия готова предоставить оружие Украине и в будущем.