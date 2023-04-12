СМИ: намеченное контрнаступление ВСУ отложили из-за погодных условий

Намеченное контрнаступление ВСУ отложили из-за погодных условий, нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования. Об этом сообщила газета Washington Post.

Отмечается, что вышесказанное усилило опасения создания «тупиковой ситуации».

Также подчеркивается, что ситуация осложнилась из-за утекших секретных документов Пентагона. В них содержалась информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Это, по мнению издания, могло заставить командующих изменить свои планы.