Сенатор раскритиковал поправки «об электронных повестках»

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала поправки «об электронных повестках». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Нарусовой, новые меры направлены на ограничения прав. Так, по ее мнению, они не состыкуются с действующими законами (например, о персональных данных) и с Конституцией.

«Надо допустить ситуацию, когда человек живет не по адресу. Не надо думать, что весь контингент живет в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках», — заявила сенатор. Она считает, что наказание за неполучение повестки — неадекватно, а закон приняли поспешно. «Давайте не будем лукавить, мы все понимаем на что этот закон направлен», — сказала Нарусова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ответила, что лукавит сама Нарусова, а явка в военкомат является конституционной обязанностью, закрепленной законом.

Пакет поправок в среду, 12 апреля, рассматривает Совет Федерации.