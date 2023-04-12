Сеймур Херш: США готовит соглашение по Украине на случай поражения России

Военное руководство США готовит черновой вариант соглашения об окончании конфликта между Россией и Украиной на случай поражения РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на американского журналиста Сеймура Херша.

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин „поставил задачу“ — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на Украине», — написал Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.