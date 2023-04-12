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Рязанский суд оставил приговор Филимонова без изменений

В среду, 12 апреля, рязанский областной суд оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда сыну председателя контрольно-счетной палаты Рязани Никите Филимонову.

В суде прошли прения сторон, где защита Филимонова озвучила, что Октябрьский районный суд занял позицию обвинения и дал необъективную оценку. А также попросил судью вернуть уголовное дело прокурору.

Сторона обвинения в свою очередь запросила для Филимонова увеличить срок лишения свободы на два месяца, то есть на два года и восемь месяцев.

Никита Филимонов выступил с последним словом. Он подчеркнул, что это был несчастный случай, и попросил суд не лишать его свободы.

Судья оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда для Никиты Филимонова. А также обязал выплатить материальный ущерб по 250 тысяч рублей родителям погибшего мальчика.

Напомним, что Никиту Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за то, что он 13 марта 2020 года насмерть сбил десятилетнего ребенка.

С 27 февраля 2023 года в рязанском областном суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор сыну бывшего вице-губернатора Никите Филимонову.

Рязанский областной суд отклонил ходатайства Никиты Филимонова.