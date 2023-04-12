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Рязанские полицейские пресекли деятельность преступной группировки по изготовлению и распространению наркотиков

Рязанские полицейские пресекли деятельность преступной группировки по изготовлению и распространению наркотиков. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники задержали шестерых участников группы, подозреваемых в причастности к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков. Жители Рязани в домашних условиях наладили изготовление товара и продавали его на черном рынке с помощью собственного интернет-магазина.

Сначала полицейские задержали в Рязанском районе и Рязани двух закладчиков и выяснили, что они получали наркотики из одного источника. Дальнейшая работа позволила выйти на их работодателей.

По предварительной информации, инициатором преступной деятельности являлся 27-летний рязанец. Мужчина создал сайт в интернете и рекламировал там запрещенные вещества. Его 28-летний знакомый начал изготавливать один из видов «синтетики» в своей квартире на улице Зубковой. освоил изготовление одного из видов синтетических наркотиков и в своей квартире Распространением наркотических веществ занималась 28-летняя знакомая мужчин вместе со своим 37-летним сожителем. Пара получала оптовые партии товара и по частям распространяла их среди розничных дилеров и конечных потребителей. Для расширения ассортимента интернет-магазина злоумышленники покупали другие виды синтетических наркотиков.

В ходе операции полицейские провели серию обысков по местам проживания участников группы, а также выявили несколько уличных тайников. В результате было изъято более одного килограмма синтетического гашиша, более 110 граммов «экстази») и 30 граммов метадона.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.